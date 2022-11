Fantacalcio | i top e flop della 13^ giornata di Serie A

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 7 novembre 2022) Nella serata di ieri è arrivata la finetredicesimadiA: i top edel turno al. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Con la vittoria per 2-0Juventus sull’Inter la tredicesimadi campionato è andata definitivamente in archivio. In contemporanea si è chiusa anche Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.