Fantacalcio | 5 attaccanti da non schierare per il 14° turno di Serie A

(Di lunedì 7 novembre 2022) Manca appena un giorno dall’inizio della 14ª giornata diA. Dunque, eccovi 5da nonper questoPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Altro giro, altra corsa. LaA riscalda i motori in attesa di ripartire con ilinfrasettimanale con le prime due sfide in programma domani, martedì Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

da schierare alPer l'attacco consigliamo Laurienté , che sta vivendo un momento magico con il Sassuolo. Milik contro il Lecce deve essere messo in vista della quasi certa ...Consiglie Probabili Formazioni della dodicesima giornata di Serie ANapoli - Sassuolo ... TOP: Okereke e Deulofeu, glipiù pericolosi FLOP: Meité non ci convince RISCHIATUTTO: ...Andiamo a scoprire la flop 11 della 13ª giornata di Serie A : a partire dal disastro di Ibanez fino a Lautaro Martinez ...I giocatori da schierare al fantacalcio per la 14° giornata di Serie A ... I suggerimenti per il reparto offensivo Come primo attaccante del tridente troviamo Lookman. Anche se non é bastato, é stato ...