Europei di calcio 2032 | Roma si candida Onorato | ‘Occasione unica per gli stadi e il turismo’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 7 novembre 2022)disi èta e punta ad ospitare gliproprio in città. Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha sottoscritto una lettera di sostegno all’Uefa per latura della Federrelativa all’organizzazione dell’Europeoin Italia.diin Italia: sila Capitale Mentre il ministro per lo sport Andrea Abodi, ha firmato la lettera a sostegno della FIGC in quanto la manifestazione sportiva è ritenuta “di pubblico interesse e di rilevanza nazionale”, l’assessore allo sport Alessandroha affermato: “Con il sindaco Gualtieri abbiamo ...