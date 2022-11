Europei 2032 | il Ministro Abodi firma la lettera d’impegno per la candidatura dell’Italia

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’assist del Governo è arrivato. Ilper lo Sport Andreaha sottoscritto unadi impegno dell’esecutivo inviata all’UEFA per ladella Federazione Italiana Giuoco Calcio all’organizzazione del Campionato Europeoin Italia. Il Governo conferma quindi il ‘pieno supporto’ allo sforzo federale, confermando lo status di ‘pubblico interesse e di rilevanza nazionale’ alla manifestazione. Entro il mese di marzo, prevista l’implementazione delle garanzie scritte delle autorità nazionali e locali, oltre alla definizione di un gruppo di lavoro istituzionale per coordinare le attività a livello nazionale. La FIGC sta ultimando la documentazione per l’invio alla UEFA del Preliminary BID Dossier, la cui scadenza è fissata per il 16 novembre prossimo e che consiste in uno step ...

Dire

Uno stadio nuovo di zecca , concepito dall' A. S. Roma per accogliere fino a 62mila spettatori, potrebbe essere il "plus" per l'eventuale candidatura della Capitale a ospitare glidel, scrive Martina Zanchi su Il Tempo, magari insieme a uno stadio Flaminio finalmente ristrutturato. Su questa prospettiva, suggerita dall'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia ...Uno stadio nuovo di zecca , concepito dall' A. S. Roma per accogliere fino a 62mila spettatori, potrebbe essere il "plus" per l'eventuale candidatura della Capitale a ospitare glidel, scrive Martina Zanchi su Il Tempo, magari insieme a uno stadio Flaminio finalmente ristrutturato. Su questa prospettiva, suggerita dall'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia ... L'Italia si candida per gli Europei di calcio 2032 Il ministro Andrea Abodi ha sottoscritto una lettera di sostegno inviata all’UEFA per la candidatura della FIGC per l'organizzazione del Campionato Europeo 2032 in Italia ...Il nuovo ministro dello Sport è un forte sostenitore degli Europei 2032 e tra le dieci città designate c’è anche il capoluogo sardo ...