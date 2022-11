Europa League | le date degli spareggi per gli ottavi

(Di lunedì 7 novembre 2022) Si giocheranno tra il 16 e 23 febbraio glidi, validi per l’accesso aglidi finali L’torna in campo per glitra le seconde classificate ai gironi e le retrocesse dalla Champions. Di seguito lee gli orari delle partite. ANDATA Barcellona – Manchester United (16 febbraio ore 18.45)Juventus – Nantes (16 febbraio ore 21)Sporting CP – Midtyjlland (16 febbraio ore 21)Shakthar Donetsk – Rennes (16 febbraio ore 18.45)Ajax – Union Berlin (16 febbraio ore 18.45)Bayer Leverkusen – Monaco (16 febbraio ore 21)Siviglia – PSV Eindhoven (16 febbraio ore 21)Salisburgo – Roma (16 febbraio ore 18.45) RITORNO Manchester United – Barcellona (23 febbraio, ore 21.00)Nantes – ...

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League 2022/23 si è svolto lunedì nella sede UEFA di Nyon (Svizzera). Tra le sfide più interessanti spiccano…