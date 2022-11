Europa League | la guida al sorteggio degli spareggi

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 7 novembre 2022)regolamento – Tutto pronto per ildella UEFA, turno che precederà gli ottavi di finale della competizione. Le squadre presenti in questa fase della competizione – tra cui Juventus e Roma – si sfideranno per raggiungere le otto già qualificate per gli ottavi. Gliper la L'articolo proviene da Calcio e Finanza.