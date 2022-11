Europa League | gli spareggi | Juve fortunata | la Roma va in Austria

... era in prima fascia e dribbla abilmente il Paris Saint - Germain: gli azzurri tra febbraio e marzo se la vedranno con i tedeschi dell'Eintracht Francoforte che hanno vinto l'ultima. ...12.30 Sorteggio abbastanza benevolo per le italiane, soprattutto per il Napoli che in Germania contro la vincente della scorsal'Eintracht e l'Inter in Portogallo contro il Porto. Antonio Conte torna a Milano per sfidare il Milan. Da segnalare due big match come Liverpool - Real Madrid già teatro di molte finali ...Arbitri Serie A: Verona-Juve a Di Bello, Rapuano per Cremonese-Milan. Mazzoleni al var in Inter-Bologna del 07/11/2022 alle 12:54 L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei ...Dopo i sorteggi di Champions, tocca anche alle altre italiane conoscere le proprie avversarie di Europa e Conference League. Per quanto riguarda l’Europa League le italiane interessate sono state Roma ...