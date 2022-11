Euro 2032 | organizzazione in Italia | lettera d' impegno di Abodi

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, ha sottoscritto unadi sostegno all'Uefa per la candidatura della Federcalcio relativa all'dell'peoin. Con ...

... sul presupposto di poter valutare preventivamente le positive eredità chepotrà lasciare nei territori interessati". "È una grande notizia per l'Italia - commenta il presidente Figc, ...La Candidatura dell'Italia arappresenta un fondamentale fattore di accelerazione di questo processo di crescita, partendo proprio dal segmento stadi, considerando il ruolo sportivo, ...Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha sottoscritto una lettera di sostegno inviata all'Uefa per la candidatura della Federcalcio relativa ...Europei 2032, il Ministro Abodi firma la lettera d'impegno per la candidatura dell'Italia. Ecco i prossimi step della Figc ...