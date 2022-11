Euro 2032 in Italia | primo atto ufficiale di Abodi

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il Ministro per lo Sport e i Giovani ha confermato come la prestigiosa manifestazione calcisticapea sia considerata un evento di ‘pubblico interesse e di rilevanza nazionale’.

Il ministro Abodi ha confermato ciò e infatti ha detto che un obiettivo da raggiungere è "lo sviluppo sostenibile e durevole delle infrastrutture sportive" e "la candidatura dell'Italia a...... sul presupposto di poter valutare preventivamente le positive eredità chepotrà lasciare nei territori interessati "."Siamo davvero contenti di poter proporre la candidatura della città di Roma per gli Europei di calcio EURO2032. – dichiara il Capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco – Inutil ...