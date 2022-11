Corriere dello Sport

Squalifica di un turno per Salvatore Foti, vice di José Mourinho , e Roma multata di 5mila euro per un coro dei tifosi contro Radu. Queste le decisioni del giudice sportivo dopo il. Foti è stato squalificato per una giornata, con multa di 5mila euro, " per avere contestato l'operato arbitrale imprecando in maniera ingiuriosa ...... Manganiello che sbaglia ad ammonire Milinkovic - diffidato, salterà il- in Lazio - ... 1 se non influente Rigore ingiustamente fischiato : 2 se influente, 1 se non influentenon ... Espulsione al derby, il vice di Mou squalificato. Multa alla Roma per il coro su Radu Questa la decisione del giudice sportivo su Salvatore Foti. Il club pagherà 5mila euro per gli insulti al giocatore della Lazio ...Erroraccio ed espulsione sul rigore dello 0-1, Settembrini sbaglia dagli 11 metri e poi la mette dentro per il pari. L’aggancio della Pianese ...