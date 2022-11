Escursionista di Singapore salvato sulle montagne biellesi

Euronews Italiano

Si è concluso ieri sera intorno alle 23 un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per recuperare un escursionista di Singapore infortunatosi nel pomeriggio nella zona di Oropa, comune di Biella. Si era infortunato a una caviglia scendendo dal monte Tovo (circa 2.000 metri). La chiamata di emergenza è stata lanciata dal suo compagno di escursione intorno alle 18.30.