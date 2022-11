Ernesto Bassignano | fuori il nuovo album?

Leggi su funweek

(Di lunedì 7 novembre 2022) Mai come oggi lo siamo. Volenti o nolenti. Nel bene e nel male. Direi tranquillamente più nel male. O almeno questa è la mia non esaltante sensazione di persona e artista reduce come tutti da anni di sottocultura, di micragna, di gente triste, di luoghi d’arte semivuoti, depressa e preoccupata. Figurarsi poi per un buontempone come me abituato da sempre all’attivismo, alla spensieratezza, ironia, alla ricerca della grande arte e delle ‘good vibrations’ non solo musicali. Ebbene si, cari amici: il vostro vecchio‘Bax’, ex ‘Bassigna’ dei 70 ed ex Bassingher degli 80, giunto al suo 11esimoe a una ragguardevole età volata via. Perso nei ricordi delle sue molte vite artistiche, non può che riflettere amaramente sul tempo: sul nostro tempo. Sul nostro mestiere di vivere ogni giorno più gramo e stento, senza ...