Emergenza brucellosi | chiuse 300 imprese negli ultimi anni

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Nel Casertano per l’hanno chiuso300di allevamento bufalino nel territorio casertano con la perdita di migliaia di posti di lavoro. Lo ha denunciato nel corso della riunione della seduta straordinaria del Consiglio regionale della Campania, Maria Muscarà stigmatizzando che nell’ultimo decennio sono stati abbattuti 140mila capi dei quali una piccola parte è risultata affetta daagli esami eseguiti dopo l’abbattimento. Muscarà ha detto che non c’è stata alcuna risposta alla richiesta di una commissione di inchiesta ed una sollecitato una misura di sostegno alle. “Siamo arrivati ad una situazione nella quale il problema è tutto sul tavolo senza essere ...

Agenzia ANSA

Così il Commissario straordinario per il superamento dell'connessa all'eradicazione delle ... che da mesi chiedono il ritiro del Piano regionale di eradicazione die tbc bufaline, ...'Si concordi con il Governo la dichiarazione di Stato die si interrompa la corsa al fallimento ritirando le deleghe a chi ha finora proposto e gestito un Piano che sta provocando danni ... Brucellosi:Muscarà, servono misure sostegno agli allevamenti - Campania Nel Casertano per l'emergenza brucellosi hanno chiuso negli ultimi anni 300 imprese di allevamento bufalino nel territorio casertano con la perdita di migliaia di posti di lavoro. (ANSA) ..."Con la vaccinazione dei 1294 capi bufalini presenti in 179 allevamenti del Casertano ricadenti nell'area cluster della brucella, abbiamo salvato una generazione di vitelle mediterranee campane, in qu ...