Emanuela Orlandi e Vatican Girl | la storia vera e il documentario Netflix

(Di lunedì 7 novembre 2022) Città delo, 11 luglio 2019. Un gruppo di giornalisti staziona davanti al cimitero teutonico. «Cercano, la ragazzina scomparsa il 22 giugno 1983», dicono i tg. All'interno stanno per essere scoperchiate le tombe di due principesse morte nel 1800. Ma dentro non c'è niente: le tombe sono completamente vuote. Com'è possibile? Inizia con questo mistero la docu-serie in quattro puntate di: la scomparsa di, ai primi posti tra i programmi più visti sulla piattaforma di streaming. Attraverso immagini dell'epoca e testimonianze finora inedite viene ricostruito uno dei casi di cronaca più controversi, oscuri e inspiegabili del nostro Paese. Ma chi era...