Eintracht-Napoli | data | orario e diretta tv andata ottavi di finale Champions league

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ildovrà fare i conti con l’aglididi2022/2023. Essendo testa di serie in virtù del primo posto del girone, ilgiocherà l’anin trasferta: la partita può essere in programma il 14/15/21/22 febbraio. Non cambia la copertura televisiva della: Sky, Mediaset (Infinity), ma anche la piattaforma di Amazon, Prime Video per la migliore partita in esclusiva del mercoledì. Inoltre Canale 5 potrebbe trasmettere in chiaro una partita del martedì. Tutto, date e tv, sarà più chiaro nelle prossime ore (e settimane nel caso della copertura televisiva). Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità. Entro le 18:00, la Uefa annuncerà date e orari. QUANDO SI GIOCA IL RITORNO Nella ...