Egitto | Meloni incontra al-Sisi | sul tavolo energia | rinnovabili | clima e migranti Regeni e Zaki sullo sfondo

(Di lunedì 7 novembre 2022) Giorgiaoggi hato il presidente egiziano Abdel Fattah al-, con cui ha discusso dei casi. Il colloquio, durato un’ora, si è tenuto a margine della conferenza Onu sulCop27, in corso a Sharm el-Sheikh. Secondo Palazzo Chigi, i due leader hanno parlato di approvvigionamento energetico, fonti, crisitica, immigrazione e anche di rispetto di diritti umani, soffermandosi sui casi dei due studenti che negli ultimi anni hanno gettato un’ombra sulle relazioni tra Roma e Il Cairo. Patrick, studente dell’Università di Bologna arrestato nel 2020 al suo rientro in, è stato scarcerato in attesa dell’esito del processo in. A Roma invece, il ...

Prima domenica internazionale. Serata a Sharm el - Sheik per il Cop27 sul clima. Una due giorni con capi di Stato e di governo. Un momento importante in una fase delicata. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trova in Egitto in occasione dell'inizio dei lavori della conferenza sul clima Cop27. Arrivata per partecipare alle due giornate riservate ai capi di Stato. La premier parla alla riunione sul clima delle Nazioni unite, il primo vertice internazionale a cui partecipa.