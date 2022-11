Edilizia senza ricambio generazionale | “Per ogni alunno che esce dalle scuole ne servirebbero quattro”

Leggi su bergamonews

Bergamo. Cosa hanno in comune la scuola e un'impresa edile? La risposta è semplice: entrambe costruiscono. La prima forma le menti, la seconda edifica la realtà che ci circonda. L'una è complementare all'altra. E proprio per rinsaldare il legame tra le due nasce a Bergamo "Il Futuro è in Cantiere", il progetto lanciato da Ance Giovani con l'obiettivo di diffondere la cultura del settore edilizio all'interno delle. Cinque imprese insieme a cinque istituti superiori della bergamasca per un percorso – iniziato a ottobre e che si concluderà al termine dell'anno scolastico – che deve creare valore. Ce ne parlano Federico Roncelli, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Bergamo e Mario Zinni, vicedirettore della Scuola Edile di Bergamo. Presidente Roncelli, in che cosa consiste questo progetto e come si sviluppa? "Questo progetto nasce dalla necessità ...