Economia e finanza | gli avvenimenti di MERCOLEDI' 9 novembre

Borsa Italiana

...Giorgetti ha presentato brevemente le priorità economiche italiane in vista della manovra e all'indomani della presentazione della Nota di aggiornamento al documento di(Nadef). Le ...- Milano: "Gam High Conviction Equities Day". Ore 14,30. Presso Mandarin Oriental Hotel, VIa ...- Sharm el Sheik: proseguono i lavori della conferenza sul clima COP 27. - Washington: ... Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 8 novembre -2- RPT direttore Nordest Economia e quotidiani veneti GNN e Filippo Zagagnin, partner PwC Italia. A seguire “Le performance delle migliori aziende del territorio” a cura di Michele Fabrizi, professore ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...