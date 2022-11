“È morta” Lutto nella musica | la notizia triste arriva dal marito famoso | “Non ce l’ha fatta”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 7 novembre 2022) Negli ultimi mesi erano stati costretti ad dover annullare inevitabilmente una lunga serie di date. I loro live erano sempre più a rischio e poi si sono fermati per la delusione ed il grande dispiacere di tantissimi fan dei Low. Mimi Parker ed il, nonché compagno di band, Alan Sparhawk non potevano far altrimenti. Questo perché la batterista e cantante era malata da molto tempo. Non ce, purtroppo è. Avevano cominciato a mettere in stop sempre più appuntamentili negli scorsi mesi. Mimi Parker si doveva sottoporre ai lunghi quanto invasivi trattamenti di cure, per cercare di combattere il tumore che la affliggeva da tempo. I Low l’avevano spiegato ufficialmente ai loro estimatori lo scorso agosto. News che aveva attirato solidarietà, suscitato immensa ...