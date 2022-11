“È finita” Bomba al GF Vip 7 | la concorrente lo ha mollato pubblicamente per quell’altro

(Di lunedì 7 novembre 2022) Aveva sempre messo le mani avanti, spiegando che aveva qualcuno a seguirla ed aspettarla al di fuori del GF Vip 7. Cosa che al contrario diversi concorrenti tendono a nascondere, persino nei provini con Alfonso Signorini, per darsi la possibilità di creare finti flirt e dinamiche acchiappa pubblico. Nikita Pelizon non ha mai puntato a questo, dicendosi impegnata. Poi lui si è palesato, Valerio Tremiterra, così lei lo ha lasciato. Giusto qualche puntata fa, Alfonso Signorini aveva annunciato a Nikita Pelizon che il suo misterioso lui lo aveva contattato sui social per aver un confronto, un modo per salutarla. Già quando il conduttore del GF Vip 7 le aveva svelato il retroscena la 28enne era rimasta delusa da Valerio Tremiterra. Si erano promessi riservatezza. Poi il video messaggio in puntata, le foto. Lei l’ha lasciato e, adesso, pensa a Luca Onestini. Nikita Pelizon, la ...

Fanpage.it

... e cosa sia, no In tanti ci hanno provato e mi pare che la partita siain pareggio Però, ... Se fosse possibile, a uno scrittore simile, con Deliveroo, bisognerebbe inviargli un pacco. "...La manifestazione per la pace èda poco. Una moltitudine di persone si avvia in maniera ... © Paolo Bassani "Io sono stato ferito da unadella WW2 che ho trovato nel mio campo - racconta ... Maltempo a Napoli, bomba d'acqua sulla città: strade allagate, tombini saltati e blackout Vladimir Putin non ha mai minacciato direttamente di voler usare la bomba atomica, ma ha sempre mandato messaggi chiari all'Ucraina e all'Occidente. «Se saremo costretti ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-b51d50b-ba79-1dba-7bdf-3a6c79bdfac ...