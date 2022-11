Dossier sulla TV spagnola | che sembra tanto quella italiana…

(Di lunedì 7 novembre 2022) Si inasprisce la battaglia per l’audience El Pais, di Santiago Carcar, pag. 5 La sigla televisiva più famosa degli ultimi 13 anni recita così: “Sálvame, soy un náufrago. La mia nave si sta allontanando da me. Gli squali mi guardano” (versione di Bibiana Fernández). Cambiando la parola “barca” con “audienda”, viene a galla il problema che ha messo sottosopra i canali generalisti. La concorrenza delle piattaforme che offrono contenuti video via Internet, il cambiamento delle abitudini di consumo, soprattutto tra i più giovani, e il miraggio della pandemia – un grande pubblico vincolato ma pochi investimenti pubblicitari – hanno messo la televisione tradizionale di fronte all’unamuniano “rinnovarsi o morire”. La sceltaforzata. Ma c’è un lato negativo: è costoso. Nel settore televisivo è un periodo di sconvolgimenti e cambiamenti. I due grandi canali ...

