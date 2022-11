Dopo Salvini | anche Forza Italia accelera per il ponte sullo Stretto | Ronzulli deposita un ddl per inserirlo nell’elenco delle «opere prioritarie»

(Di lunedì 7 novembre 2022) Alla vigilia del vertice convocato a Roma dal ministroInfrastrutture Matteo, al quale parteciperanno il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e l’omologo della Sicilia, Renato Schifani, è Liciaa riportare l’attenzione sul progetto del. La capogruppo dia Palazzo Madamaun disegno di legge in cui chiede di inserire la costruzione delper lo sviluppo del Paese». La senatrice, sottolineando che la realizzazione dell’infrastruttura permetterà di «creare oltre 100 mila posti di lavoro», propone la nomina di un commissario e di agire ...

... ma c'è il nodo dell'inserimento al lavoro Stop al reddito di cittadinanza, l'annuncio di: '... Un percorso ' ragionevole ', secondo Durigon, ' prevede,i primi 18 mesi di Reddito, che si ...... Vittorio Sgarbi , spegne gli entusiasmi sul ponte: "È una visione mirifica di, non si farà ... L'esperienza della ricostruzione del ponte di Genovail crollo del ponte Morandi ha mostrato ...A bordo delle due navi umanitarie ferme al porto di Catania ci sono ancora 249 naufraghi a cui viene impedito di sbarcare a causa delle direttive del ministro dell'Interno, ma a Lampedusa e Crotone co ...Matteo Salvini incontra domani i governatori di Sicilia e Calabria per discutere del progetto del Ponte sullo Stretto ...