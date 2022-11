Dopo l’incidente | i medici dicono che la bambina di 7 anni non potrà mai più camminare – ma la bimba si rifiuta di smettere di combattere

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 7 novembre 2022) La speranza è l’ultima a morire, si suol dire, ma se diversicomunicano lo stesso messaggio dal carattere buio , è difficile rimanere positivi. Questo è esattamente il motivo per cui questa ragazza semiparalizzata è fonte di ispirazione per tutti là fuori nel mondo. È la prova vivente che i miracoli possono davvero accadere. Prova a vedere queste immagini senza provare a piangere. Un giorno d’estate di agosto, la vita avrebbe preso una piega inaspettata per la famiglia americana Faulkner. Quel giorno erano in gita al ranch di Loretta Lynch nel Tennessee, e mentre il resto della famiglia guardava il motocross, due delle figlie andavano a nuotare. Sarah Faulkner, 7, e sua sorella erano in piedi su una sporgenza di una scogliera e si preparavano a saltare quando Sarah ha sentito un forte dolore alla schiena. Caduto e atterrato ...