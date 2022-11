dopo le buste di piscio a rotterdam | sarri viene colpito da una ciabatta nel derby

(Di lunedì 7 novembre 2022) maurizioda unadurante il4 Da www.corrieredellosport.it Una settimana movimentata per Maurizio, trasformatosi nelle ultime partite in una sorta di 'bersaglio'.i lanci didi urina durante il match di Europa League ...

IlNapolista

i lanci didi urina durante il match di Europa League ......aver fatto ingresso nel supermercato, hanno preso dagli scaffali più di cinquanta confezioni di tonno in scatola, nonché altri alimentari, il tutto riposto in alcuneper la spesa. ... Povero Sarri, dopo le buste di piscio, oggi si è ritrovato vicino una ciabatta La ditta vincitrice ha ridotto il monte ore: ''Così le buste paga sono inferiori al costo per gli spostamenti'', denunciano i sindacati ...Due minori sono stati arrestati in flagranza dagli agenti del commissariato di polizia di Casale Monferrato (Alessandria). (ANSA) ...