Dopo il metodo per addormentarsi velocemente di Tik Tok | ecco la terapia scaccia-incubo Che farà bene anche ad Aurora Ramazzotti

Leggi su amica

(Di lunedì 7 novembre 2022) Photo by Joshua Rawson-Harris on Unsplash «Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte. Poi svegliandomi tre, quattro, volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo oppure faccio il sequel di quello appena finito. È normale?». È così cheha rivelato ai suoi followers su Instagram la sua ultima preoccupazione. Ed è così che la parola chiave “come evitare incubi notturni” è salita nei trend topic. Secondo gli esperti, fare qualche brutto sogno ogni tanto è di assolutamente normale. Quindi, non c’è niente di cui preoccuparsi. Soprattutto durante la gravidanza, quando la linea tra inconscio e conscio si assottiglia. Uno studio recente ha cercato di approfondire la questione avanzando una vera e propria teoria che allontana i brutti ...