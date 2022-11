Domeniche gratuite nei musei | Sangiuliano | Vanno mantenute | gratis anche 2 giugno e 4 novembre

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Leassolutamente. Anzi, possiamo pensaread altre giornatein occasione di momenti storici, penso al 2o al 4o ad altre date storiche per la nostra nazione”. Lo afferma il ministro della Cultura, Gennaro, nel corso della sua visita a Tarquinia (Viterbo). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

