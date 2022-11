“Domenica In” | Paolo Bonolis chiarisce le voci sulla presunta crisi con la Bruganelli

(Di lunedì 7 novembre 2022) News tv. .è stato ospite da Mara Venier nella puntata di ieri 6 Novembre 2022 diIn per presentare il suo nuovo libro “A notte fonda”. Il conduttore di Avanti un altro ha colto l’occasione anche per smentire lacon la moglie Sonia, dopo alcuneche sostenevano il contrario, alimentate anche dalle dichiarazioni dell’imprenditrice che aveva detto di dormire in case separate.Leggi anche –>, lo straziante annunciofiglia: parole da brividi “Si è parlato di, separazioni, vuoi chiarire, dire qualcosa?”, lo ha punzecchiato Maria Venier, ma la risposta diè arrivata diretta e trasparente: “La ...

... regia di Guido Tortorella (2009) [5] Teatro Come sopravvivere ai lavori in casa , regia di... regia di Francesco Miccichè - film TV (2019) Programmi TV A livello di- autore e ...Nelladelle prove up&down in chiave lombarda spiccano i piazzamenti da top 20 nelle gare ... "Con otto medaglie - commenta il coordinatore tecnico del settoreGermanetto - il bilancio è ...Il Torre de Roveri Calcio si aggiudica il big match della decima giornata espugnando per 1 a 0 il campo dell’Aurora Seriate soppressata al comando della classifica proprio dai rivali di giornata. Ne a ...Paolo Bonolis intervistato da Mara Venier a Domenica In ha risposto alle domande sulla presunta crisi con la moglie Sonia Bruganelli smentendo ogni rumors. Così come ogni domenica ecco che anche nel p ...