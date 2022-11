DOMENICA IN | MARA VENIER E QUEL SUPER PICCO DURANTE IL TALK SU BALLANDO

(Di lunedì 7 novembre 2022)In macina ascolti e con il rientro del pubblico di Rai1 dai ponti festivi ingrana la quinta e agguanta la concorrenza di Amici. Per ilshow disi segnalano 2.700.000 telespettatori con il 20,10% di share nella prima parte e 2.416.000 con il 20,70% nella seconda parte a fronte di 2.662.000 telespettatori per il talent di Maria De Filippi. Due fuoriclasse che fermano la tv al pomeriggio così come Milly Carlucci che blocca il pubblico dell’ammiraglia Rai il sabato sera con un ennesimo boom di ascolti percon le Stelle. Proprio nel segmento diIn dedicato al varietà danzante della Carlucci – tra gli ospiti deluna sempre scatenata Iva Zanicchi, l’eliminato Giampiero Mughini e l’effervescente ...

Monica Bellucci: "È bello vedere le tue figlie che spiccano il volo" L'icona del cinema è stata ospite a "In" daVenier di Giovanni Ferrari N on ama frequentare molto i salotti televisivi. Ma per la promozione del suo nuovo film, Diabolik: Ginko all'attacco! , Monica Bellucci ha scelto di ...La diva Monica Bellucci è stata infatti ospite diVenier nel salotto pomeridiano di 'in', su Rai 1. L'attrice nata a Città di Castello , che il 17 novembre uscirà nelle sale nei panni ...