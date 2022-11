Difendersi dalle fake news incrementando le competenze digitali Fondamentale il ruolo della Media Literacy

Leggi su leurispes

(Di lunedì 7 novembre 2022) Secondo i dati raccolti nel DESI, il Digital Economy and Society Index1 a non avere ancoradi base in Italia sono circa 26 milioni di persone. Si tratta del 54%popolazione tra i 16 e i 74 anni, contro unaeuropea del 46%. Non solo, sempre secondo l’Indice (DESI 2022), nonostante i dati indichino che l’Italia sia tra i paesi che hanno compiuto i maggiori progressi nell’ultimo quinquennio, il nostro Paese si colloca ancora nella parte bassaclassifica: al 18° posto su 27 Stati membri dell’Ue. Ciò è dovuto in particolare al fatto che oltre la metà degli italiani non hadi base; la percentuale degli specialistinella forza lavoro italiana è inferiore alladell’Ue; ...