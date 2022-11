Destinazione Tirana | da Giffoni all’Albania | laboratori | startup e incontri dal 9 all’11 novembre

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 novembre 2022) Favorire lo scambio di opportunità tra gli adolescenti di Italia e Albania, nasce da qui, il progetto promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il servizio civile universale. L’obiettivo è costruire nei ragazzi una nuova e più solida consapevolezza in termini di empowerment, solidarietà e cooperazione, attraverso il coinvolgimento della scuola, delle istituzioni e degli operatori culturali.La scelta dell’Albania non è casuale. Proprio nel 2022, anno europeo dei giovani e in partnership con, Capitale Europea della Gioventù,ha programmato un calendario di iniziative per accompagnare la città in un percorso innovativo dedicato ai ragazzi.Il rapporto con l’Albania ha radici molto profonde: nel 1984presentò al mondo la prima rassegna di cinema ...