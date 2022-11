Daniele si è suicidato a 24 anni. Anche l'uomo che lo aveva ingannato è morto

Leggi su dilei

(Di lunedì 7 novembre 2022) Innamorarsi delle parole ai tempi dei social media è possibile, sopratutto quando dall’altra parte dello schermo si è convinti di aver trovato la propria anima gemella. La stessa convinzione che, probabilmente,avutochevisto in Irene la sua metà della mela. Quello che perònon poteva sapere è che in realtà Irene non esisteva. Dietro a quel nome, e alle migliaia di parole scritte per 12 lunghi mesi, c’era un uomo di 64che stava mettendo in atto un inganno ai ddi un giovane innamorato dell’amore. E il cuore di chigià immaginato un lieto fine non ha retto per il troppo dolore. Cosìa soli 24si èdopo aver scoperto che quella ...