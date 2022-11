Damiano dei Maneskin infuriato ferma il concerto | fan spiazzati

(Di lunedì 7 novembre 2022)deihato ilin corso e,, si è rivolto alla folla. Ecco cosa è successodeiha sorpreso tutti con un gesto inaspettato. Durante il live a Città del Messico al Pepsi Center WTC dello scorso 26 ottobre, il leader della band italiana più famosa al mondo hato ilin corso. Nessuno all'inizio capiva che cosa stava accadendo, dal momento che il cantante, anziché attaccare il pezzo che intanto i musicisti del gruppo avevano cominciato a suonare, esitava, visibilmente nervoso. Guardava verso la folla, proprio sotto il palco sul quale si stava esibendo, e a tutti in poco tempo è parso chiaro che qualcosa non andava.dei, ...

Ieri sera, al concerto a Città del Messico , è successo qualcosa di inaspettato.Maneskin ha bloccato il suo show per soccorrere un ragazzo che si era sentito male. Nonostante la grande folla e l'entusiasmofan, il cantante ha interrotto il concerto e si è fatto ...Uno spettatore che si sente male eManeskin ferma il concerto che si è tenuto lo scorso 26 ottobre a Città del Messico . \''Ragazzi per ...(Adnkronos) - "Fa bene Papa Francesco a ribadire, come facciamo da anni, l'importanza e la necessità di un coinvolgimento più attivo e più concreto dell'Europa nella gestione dei migranti". Così l'arc ...(Adnkronos) - "Fa bene Papa Francesco a ribadire, come facciamo da anni, l'importanza e la necessità di un coinvolgimento più attivo e più concreto dell'Europa nella gestione dei migranti". Così l'arc ...