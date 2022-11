Damiano dei Maneskin ferma il concerto | “Qualcuno sta male | c' è bisogno di aiuto”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Durante ildeidel 26 ottobre a Città del Messico,si accorge che sta accadendo qualcosa di strano in mezzo al pubblico tra le prime file. Il cantante corre a bordo palco per...

la Repubblica

Commozione perManeskin con la nuova canzone "Cool Kids" .interrompe il concertoManeskin: "Non sto scherzando" . Malore alla tappa messicana del tour: la preoccupazione di ...Durante il concertoManeskin del 26 ottobre a Città del Messico,si accorge che sta accadendo qualcosa di strano in mezzo al pubblico tra le prime file. Il cantante corre a bordo palco per rendersi conto da ... Damiano dei Måneskin: "Così ho rischiato di morire" Durante il live di Città del Messico infatti Damiano David è stato costretto a interrompere il concerto dei Maneskin, dopo essersi accorto che una fan stava avendo un malore. A quel punto il leader ...Momenti di tensione lo scorso 26 ottobre a Città del Messico, durante il concerto dei Maneskin al Pepsi Center WTC. Damiano vede che tra le prime file del pubblico c'è qualcosa ...