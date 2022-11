Dalla Pisana 1 | 5 milioni per aiutare il settore della pesca In arrivo il bando regionale

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 novembre 2022) Roma – “Abbiamo stanziato 1,5di euro del bilancioper una sostegno del, fortemente colpitocrisi internazionale in atto e in particolar modo dall’aumento vertiginoso del costo del carburante, al fine di concedere contributi alle imprese dimarittima armatrici di imbarcazioni e alle imprese diprofessionale in acque interne“. Ad annunciarlo, in una nota, è l’assessore Agricoltura, Foreste, PromozioneFiliera eCultura del Cibo, Pari OpportunitàRegione Lazio, Enrica Onorati, che aggiunge: “Larappresenta un comparto rilevantenostra economia, ma vive ...