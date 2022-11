Crisi energetica | arriva finalmente la buona notizia | sospiro di sollievo per gli italiani

Rappresentanza in Italia della Commissione europea

... facendovi invece carico di un costo maggiore per le spese di luce, acqua e gas, sia per un aumento dei consumi che per i costi più elevati dovuti alla. leggi anche Quanto si consuma ...Nonostante le numerose sfide che ci attendono, dall'inflazione alla. Dobbiamo essere capaci di dare risposte e prepararci per cogliere al meglio i cambiamenti in atto. Anche dal ... Crisi energetica: la Commissione organizza una tavola rotonda sulla protezione dei consumatori I vincitori italiani del Premio del cittadino europeo sono stati premiati a Roma allo spazio “Esperienza Europa - David Sassoli”, sede italiana del Parlamento europeo, in presenza di Pina Picierno, vi ...Si tratta di ottimi dati. Nonostante le numerose sfide che ci attendono, dall’inflazione alla crisi energetica. Dobbiamo essere capaci di dare risposte e prepararci per cogliere al meglio i ...