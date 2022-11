Cremlino | “Aperti a negoziati ma l’Ucraina li ha vietati” Kiev | “Russia pronta a ricevere missili dall’Iran”

Leggi su tpi

(Di lunedì 7 novembre 2022) La“resta aperta” aicon, ma “al momento non vede tale possibilità”. Lo ha detto il portavoce del, Dmitri Peskov, affermando che il decreto firmato a inizio ottobre dal presidente ucraino Volodimir Zelensky rende impossibile qualsiasi trattativa con Mosca. “Abbiamo ripetutamente detto che la parte russa rimane aperta per raggiungere i suoi obiettivi nei. Ma abbiamo anche ripetutamente richiamato l’attenzione di tutti sul fatto che al momento non vediamo tale opportunità perché aè stata codificata in legge la non possibilità di qualsiasi negoziato con la parte russa”, ha affermato Peskov. Il decreto a cui fa riferimento ildefinisce “impossibili” le trattative con il presidente russo Vladimir Putin dopo ...