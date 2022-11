“Così lo rovina” Ilary Blasi | la scoperta | documenti scottanti e un piano segreto contro Totti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 7 novembre 2022), ilper mettere alle strette Francescosarebbe in via di programmazione. Gli ex coniugi si troveranno di nuovo faccia a faccia in tribunale l’11 novembre per raccontare la loro rispettiva versione sul tira e molla che ruota attorno alla sparizione dei Rolex del calciatore e dei gioielli della soubrette. Dopo la prima udienza dello scorso 14 ottobre, il magistrato ha infatti sciolto la riserva e ha deciso di avviare l’istruttoria. Il primo passo è sentire le due parti in causa, ossia marito e moglie. La separazione era arrivata lo scorso luglio dopo voci e chiacchiere infinite. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti ...