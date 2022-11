Gazzetta del Sud

... esponenti storici della criminalità organizzata di, ritenendoli concorrenti nella barbara ... I giudici di secondo grado hanno ribaltato - su indicazione dellache aveva accolto il ...... la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale died ... " che per ladi tale decisione ricorre il Comune di (omissis), affidando l'impugnazione a tre ... Cosenza, la Cassazione ribalta il verdetto: ergastolo per Ruà e Bruni Verdetto ribaltato . La Corte di assise di appello di Catazaro ha condannato all'ergastolo Gianfranco Ruà e Gianfranco Bruni, esponenti storici della ...Le armi erano state trovate in casa di una donna tra l’altro rinvenute in luoghi frequentati anche da minori MIRTO CROSIA (CS) – Era accusato di detenzione di armi senza alcuna cautela ma è stata asso ...