Cortesie per gli Ospiti Ristorante ritorna con una nuova stagione | anticipazioni

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 7 novembre 2022)lo spin-off diper glicon una, interessante,sul mondo della ristorazione. A partire da questa sera, lunedì 7 novembre 2022, andranno in onda alle ore 20:20 su Real Time i nuovi episodi. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.per gli2: leDopo il successo dell’esordio avvenuto nel marzo scorso,per glicon la seconda, in cui ritroveremo sempre lo chef Roberto Valbuzzi e l’esperta di pubbliche relazioni Ursula Seelenbacher. In questamini-edizione che si svilupperà in dieci puntate i due giudici ...