Corriere dello Sport – quando è | dove vederlo in tv | orario | come funziona

7 novembre 2022

Archiviate le rispettive vittorie in campionato ottenute nel derby contro la Roma e sul campo della Sampdoria, Lazio e Fiorentina attendono ora di conoscere il nome delle squadre che dovranno affrontare nei playoff per accedere alla fase a eliminazione diretta della Conference League. Saranno 16 le squadre coinvolte: le otto seconde della fase a gironi (i viola) e le otto terze della fase a gironi di Europa League (i biancocelesti). Le vincitrici degli otto spareggi andranno agli ottavi di finale,raggiungeranno le otto prime dei gironi (Basaksehir, West Ham, Villarreal, Nizza, Az Alkmaar, Djurgarden, Sivasspor, Slovan ...