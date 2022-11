Cop27 | Usa | Gb | Canada e Australia hanno versato miliardi di dollari in meno rispetto alla ' quota equa' Cosa significa?

Agenzia askanews

In settimana negli, oltre all'inflazione, saranno pubblicati alcuni indici di fiducia come ... In Egitto, nel resort di Sharm El - Sheik sul Mar Rosso, è iniziato, la prima conferenza delle ......dei finanziamenti per la lotta al cambiamento climatico è uno dei temi centrali del vertice, ... A differenza del mancato target di, Regno unito, Canada e Australia, il rapporto mostra che ... Cop27, report: Usa, Gb indietro su fondi per clima. Italia avanza (Teleborsa) - E' di nuovo allarme per il cambiamento climatico, mentre l'Europa ribadisce l'ambizione di avere un ruolo di promotore delle azioni sul clima, in vista della COP27 di ...Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia hanno versato miliardi di dollari in meno rispetto alla loro "quota equa" di finanziamenti per il clima per i Paesi in via di sviluppo.