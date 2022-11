(Di lunedì 7 novembre 2022) Il premier spagnolo, Pedro, ha annunciato che la Spagna metterà a disposizione "un capitale iniziale di 5di euro" per promuovere un'internazionale di contrasto alla. "...

Il premier spagnolo, Pedro, ha annunciato che la Spagna metterà a disposizione "un capitale iniziale di 5 milioni di ... ha affermato da Sharm el Sheik, dove partecipa alla. L'iniziativa è ...Il presidente del Consiglio oggi parteciperà al summit delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, laa Sharm El - Sheikh, in Egitto; l'arrivo del premier al Centro Congressi è previsto per ... Cop27: Sánchez, 5 milioni per avviare alleanza anti-siccità - Ultima Ora