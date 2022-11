Cop27 | Meloni | Momento decisivo per lotta cambiamento climatico

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Agenzia Vista) Egitto, 07 novembre 2022: "per" "Siamo in unnellacontro ilnegli ultimi mesi abbiamo sperimentato drammatici effetti in molte regioni del pianeta siamo chiamati a fare di più e più velocemente per proteggere il clima". Lo afferma la premierparlando al summitFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev