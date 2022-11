Cop27 | Meloni e la stretta di mano ad al-Sisi | quel silenzio che oltraggia Giulio Regeni

Leggi su tpi

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ci vuole tutta la forza del mondo per sopportarelo che in questi anni hanno vissuto i genitori di, il giovane ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo il 25 gennaio 2016. Sono trascorsi mesi, anni, governi. Hanno ascoltato promesse, bugie, dichiarazioni oscene e provato, con una dignità senza pari, a ricostruire la verità, a trovare i responsabili dila morte orribile. Senza indietreggiare mai. I genitori di, la sua famiglia e i suoi amici, hanno seguito le regole. Hanno aspettato i tempi della giustizia, hanno atteso che qualcuno, tra i tanti ministri e premier che si sono succeduti in questo Paese, facesse un gesto più deciso e risoluto per avere giustizia e verità. Ma la realpolitik, come si ama chiamarla, ha avuto la meglio. Quante promesse, quanta propaganda, ...