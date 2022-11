Cop27 | Meloni a Sharm accolta da Al Sisi Il presidente egiziano apre il summit sul clima | “È un’opportunità per un’azione comune” Guterres | “Il mondo scelga solidarietà climatica o suicidio collettivo”

AGI - Il presidente del Consiglio Giorgiaha avuto un incontro molto cordiale ai margini dellaa Sharm El Sheikh con il Presidente israeliano Isaac Herzog . Lo scambio si è concentrato sull'eccellente collaborazione bilaterale e ...Via ai lavori della conferenza in Egitto, primo vertice internazionale per la premierche ribadirà l'impegno dell'Italia a ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 . Summit in ... la, ...In Italia sono in arrivo precipitazioni di neve e pioggia con annesso gelo. Ecco cosa dicono le previsioni meteo a riguardo.Comincia a entrare nel vivo la Cop27, l’assemblea annuale dell’Onu sul clima ... ai quali prende parte anche la premier Giorgia Meloni, con tavoli di discussione su Transizione giusta, Sicurezza ...