Cop27 | l’Italia è chiamata a porre l’attenzione sulle emissioni legate al consumo di carne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) di Francesco Gonella* All’inizio della 27esima conferenza Cop sui cambiamenti climatici, appare sempre più urgente e improrogabile richiamaresul ruolo devastante delle filiere alimentari dellain termini didirette e indirette. A sottolinearlo non sono (solo) i movimenti ecologisti, quanto le Nazioni Unite, la Fao, l’Ipbes (il corrispondente dell’Ipcc in ambito bio-ecologico) e più in generale la comunità scientifica tutta. Leindirette in particolare sonoaldi suolo, di acqua e di altre risorse destinate a provvedere al sostentamento dei milioni di animali di allevamento che in Italia vengono ogni anno uccisi senza che vi sia alcun oggettivo bisogno. Le tradizionali istanze etiche, sanitarie ed ecologiche sul rapporto ...