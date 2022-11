Cop27 | l’allarme dell’Oms | “Nel 2022 in Europa almeno 15mila morti per il caldo L’emergenza climatica ci sta uccidendo | ora misure forti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Sonole persone che in, nel, hanno perso la vita per cause direttamente legate al. Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della sanità in una dichiarazione rivolta ai partecipanti alla, la Conferenza delle Nazioni unite sul cambiamento climatico in corso a Sharm-el-Sheik, in Egitto. La stima è ancora parziale: nel dettaglio si parla di 4.500in Germania, quasi quattromila in Spagna, oltre 3.200 in Gran Bretagna e un migliaio in Portogallo, secondo le segnalazioni arrivate dalle autorità sanitarie nazionali durante i tre mesi dell’estate. Ma i numeri “dovrebbero aumentare, visto che diversi Paesi hanno riferito di decessi in eccesso legati al” in particolare la scorsa estate, riferisce il direttore ...