Prende il via a Sharm el Sheikh, in Egitto, la, la Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici . Circa 30mila i partecipanti attesi per discutere di surriscaldamento globale, emissioni ...L'ONU ha illustrato lasituazione in un rapporto pubblicato appena una settimana prima dell'inizio della conferenza sul climain Egitto. Secondo il rapporto, gli impegni assunti dai ... Cop27, la terribile previsione dell’Oms: tra il 2030 e il 2050 oltre 250mila morti all’anno per il clima Secondo le previsioni dell'Oms, tra il 2030 e il 2050 il cambiamento climatico provocherà circa 250mila morti in più all'anno per malnutrizione, malaria, diarrea e stress da caldo.Gli ultimi 8 anni del Pianeta sono stati i più caldi mai registrati finora. Un caldo che ha alimentato concentrazioni sempre crescenti di gas serra con un calore accumulato nel mare. La temperatura me ...