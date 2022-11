Cop27 | il rapporto Oxfam | “Ciascuno dei 220 uomini più ricchi del mondo emette la Co2 di 1 | 8 milioni di bovini”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Alla vigilia dell’apertura dei lavori dellaè stato pubblicato un nuovo report diintitolato “Carbon billionaires“. Ildenuncia l’impatto sulla crisi climatica derivante dagli investimenti dei miliardari in settori altamente inquinanti. “Le emissioni annue di CO2 associate agli investimenti in imprese inquinanti da parte di 125 miliardari equivalgono a quelle prodotte in un anno da un Paese come la Francia e sono superiori a quelle di cui è responsabile l’Italia” – si legge nel comunicato stampa della confederazione internazionale – “In media in un anno gli investimenti didi questi superin settori economici inquinanti “producono” una quantità di emissioni 1 milione di volte superiore a quella di un qualunque cittadino collocato nel 90% più povero della popolazione ...

