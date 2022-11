Cop27 | cosa ha detto Meloni

(Di lunedì 7 novembre 2022) Alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite in Egitto la presidente del Consiglio ha annunciato un fondo da 840 milioni per i paesi emergenti, mentre sblocca le trivelle nell'Adriatico

...degli incontri bilaterali nell'ambito del vertice di Sharm el Sheikh (o conferenza sul clima),... e delle estese relazioni bilaterali tra i due Paesi, in realtà ci si aspettava 'qualche' ...Il possibile ruolo delladobbiamo aspettarci dalla conferenza sul clima in Egitto Le aspettative susono basse. Anche per l'atmosfera di pressante sorveglianza su attivisti e media ...Cop27, Meloni: 'Triplicato sforzo Italia, 1,4 miliardi in 5 anni' 07 novembre 2022 'L'Italia ha aumentato il contributo dei propri finanziamenti alla lotta al cambiamento climatico, abbiamo triplicato ...Bloccano il traffico, si incatenano ai monumenti, entrano nei musei e gettano zuppa e vernice sui dipinti famosi: chi c'è dietro Ultima Generazione ...